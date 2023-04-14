全球最美書店「蔦屋」普里打造旗艦店，在地南投縣議員林芳伃、蘇昱誠等人相當開心。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

全球最美書店「蔦屋」（TSUTAYA BOOKSTORE）將進駐埔里，打造4層樓白色建築旗艦店，預計明年春節前後盛大開幕。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

精英開發董事長洪乙彥、日本蔦屋董事長橋本龍之介在南投縣長許淑華等人見證下，在台中萬楓酒店簽約。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華上任後積極招商，引進精英開發投資10餘億元，於往返日月潭交通樞紐、國六愛蘭交流道出入口打造日月町複合式商場，全球最美書店「蔦屋」（TSUTAYA BOOKSTORE）將進駐，預計明年春節前後盛大開幕。許淑華說，國際知名書店到南投插旗相當高興，期許台日聯手，再結合在地資源，帶動南投觀光產業國際化。

日月町複合式商場占地1.3萬坪，位於國道六號愛蘭交流道附近，除4層樓白色建築、蔦屋旗艦店進駐，還設有充電樁、加油站及創意市集等，讓遊客到南投縣又多了一個遊憩據點。精英開發董事長洪乙彥、日本蔦屋董事長兼總經理橋本龍之介，14日在許淑華、行政院中辦副執行長陳錦倫、南投縣議員林芳伃、蘇昱誠等貴賓見證下，簽署日月町蔦屋連鎖加盟店合約。

橋本龍之介指出，全台已有9家蔦屋書店，台北市、台中市於4月及6月再新增2家店，預計在台灣開設50家分店，不過日月町蔦屋有別於都會區書店，針對當地居民的生活型態所打造的個性商店，並結合書籍、影視、咖啡餐飲與環境的「共享空間（Share Lounge）」營造出渡假的全新感受，是落實台灣原創生活提案的書店。

許淑華說，南投縣擁有國際知名景點日月潭、溪頭、合歡山，每年都舉行世界茶業博覽會、花火音樂節、萬人泳渡日月潭、自行車嘉年華、南投燈會等大型活動，每年至少吸引700萬人次到南投觀光，這次全球最美書店「蔦屋」在南投埔里打造旗艦店讓她相當開心，期許台日聯手，再結合在地資源，帶動南投觀光產業國際化。

陳錦倫表示，日本蔦屋書店進駐日月町複合式商場，並以「生活提案」創新的理念經營，正好與許淑華極力打造全齡宜居的新南投不謀而合，期待未來有更多海內外企業投資進駐南投，帶動地方發展。