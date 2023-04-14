客委會主委楊長鎮及苗栗縣副縣長鄧桂菊等一同向伯公上香祈福宣布客家桐花祭登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會主委楊長鎮及苗栗縣副縣長鄧桂菊等一同聆聽吟詩。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會與全台14縣市共同舉辦2023桐花祭系列活動，14日上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公舉行祈福儀式，為桐花祭揭開序幕，邀請各地遊客走進山林，體驗美好的桐遊之旅。

每年4、5月是油桐花盛開時節，今年的桐花祭活動延續「桐聚道」精神，以「尋找記憶裡的那一抹白」為主題，展示「祈花、尋花、花聚、花果」4步驟，在不同時序與空間，讓所有來到山林的旅客，產生人與物及人與境的對話，重新找回並建構新的人、地、產關係。

14日上午，客委會在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公舉行伯公祈福儀式，由客委會主委楊長鎮主祭，副縣長鄧桂菊、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、等陪祭，在傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祭祀，祈福敬拜，宣告2023桐花祭開幕。

會場安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，並體驗吟詩樂趣，接著在草坪上設置戶外茶席，觀賞三義名人幼兒園演出客家歌謠「油桐花」、「客家庄」，並展示桐花祭活動期間推出的聯名商品。

此外，客委會「客庄小旅行」網站為提供民眾優質的旅遊體驗，今年全新擴充10處桐花景點開花監測，全台共計20處，讓民眾能即時掌握桐花情報，並搭配全台35條桐花小旅行，提供遊客規劃行程，走進山林，尋找記憶裡的那一抹白，體驗美好的桐遊之旅。

客委會主委楊長鎮指出，該會每年辦理的桐花祭帶動了客庄觀光發展，增進不少商機，近2年轉型希望進一步深耕文化，透過小型活動結合賞桐步道、茶席、音樂等 ，讓遊客親近大自然，並深入認識在地市集、青創產品等，尋找好味道。

副縣長鄧桂菊感謝客委會從2002年開始舉辦桐花祭至今，現在已成為每年賞花的「重頭戲」，苗栗縣是桐花密度最高的縣市，每年4、5月在苗栗山頭處處可見雪白色的花朵，山林小徑更是舖滿飄落的花瓣，美不勝收，每年縣府也配合客委會舉辦桐花祭活動，藉以傳達客家族群敬天、愛人與惜物的精神之外，更帶動觀光產業發展。

苗栗縣今年配合客委會，4月22日分別在三灣鄉三灣村肚兜角及石母祠廣場展開「三灣桐花祭」、三義木雕博物館前廣場舉辦「2023苗栗桐花祭─中山藝徑」活動。

同時結合鄉鎮市公所推出五場桐花小旅行，包括4月22日頭份市桐花小旅行、4月22日三義鄉「112年好客桐樂半日遊」、4月22、23日三義鄉「桐遊義境─三義桐花慢遊」、4月29日苗栗市「貓裏桐花小旅行」、5月13日銅鑼鄉「2023銅鑼桐花祭／賞桐花向伯公祈福」活動，另外，縣府4月30日也將在三義鄉西湖渡假村舉辦「苗栗客家桐花婚禮」，歡迎全國的民眾，漫步在苗栗桐花盛開的山林間，感受客庄山城的獨特風情。