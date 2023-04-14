客委會與全台14縣市共同舉辦2023桐花祭系列活動，14日上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公舉行祈福儀式，為桐花祭揭開序幕，邀請各地遊客走進山林，體驗美好的桐遊之旅。
每年4、5月是油桐花盛開時節，今年的桐花祭活動延續「桐聚道」精神，以「尋找記憶裡的那一抹白」為主題，展示「祈花、尋花、花聚、花果」4步驟，在不同時序與空間，讓所有來到山林的旅客，產生人與物及人與境的對話，重新找回並建構新的人、地、產關係。
14日上午，客委會在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公舉行伯公祈福儀式，由客委會主委楊長鎮主祭，副縣長鄧桂菊、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、等陪祭，在傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祭祀，祈福敬拜，宣告2023桐花祭開幕。
會場安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，並體驗吟詩樂趣，接著在草坪上設置戶外茶席，觀賞三義名人幼兒園演出客家歌謠「油桐花」、「客家庄」，並展示桐花祭活動期間推出的聯名商品。
此外，客委會「客庄小旅行」網站為提供民眾優質的旅遊體驗，今年全新擴充10處桐花景點開花監測，全台共計20處，讓民眾能即時掌握桐花情報，並搭配全台35條桐花小旅行，提供遊客規劃行程，走進山林，尋找記憶裡的那一抹白，體驗美好的桐遊之旅。
客委會主委楊長鎮指出，該會每年辦理的桐花祭帶動了客庄觀光發展，增進不少商機，近2年轉型希望進一步深耕文化，透過小型活動結合賞桐步道、茶席、音樂等 ，讓遊客親近大自然，並深入認識在地市集、青創產品等，尋找好味道。
副縣長鄧桂菊感謝客委會從2002年開始舉辦桐花祭至今，現在已成為每年賞花的「重頭戲」，苗栗縣是桐花密度最高的縣市，每年4、5月在苗栗山頭處處可見雪白色的花朵，山林小徑更是舖滿飄落的花瓣，美不勝收，每年縣府也配合客委會舉辦桐花祭活動，藉以傳達客家族群敬天、愛人與惜物的精神之外，更帶動觀光產業發展。
苗栗縣今年配合客委會，4月22日分別在三灣鄉三灣村肚兜角及石母祠廣場展開「三灣桐花祭」、三義木雕博物館前廣場舉辦「2023苗栗桐花祭─中山藝徑」活動。
同時結合鄉鎮市公所推出五場桐花小旅行，包括4月22日頭份市桐花小旅行、4月22日三義鄉「112年好客桐樂半日遊」、4月22、23日三義鄉「桐遊義境─三義桐花慢遊」、4月29日苗栗市「貓裏桐花小旅行」、5月13日銅鑼鄉「2023銅鑼桐花祭／賞桐花向伯公祈福」活動，另外，縣府4月30日也將在三義鄉西湖渡假村舉辦「苗栗客家桐花婚禮」，歡迎全國的民眾，漫步在苗栗桐花盛開的山林間，感受客庄山城的獨特風情。
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