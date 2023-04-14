新竹1名45歲男性，平時熱愛打棒球，5年前因左膝半月板破裂進行修復手術後，最近右膝也開始出現走路無力等症狀，尤其是在激烈運動後疼痛緊繃感更加明顯，到醫院復健科檢查後才發現，前十字韌帶嚴重拉傷、積水，經醫師診斷需進行PRP增生治療，不但改善疼痛、修復組織，提升關節穩定。

根據衛福部2019年統計，全台約有35 萬人深受退化性關節炎之苦，其中最常見的就是膝關節退化。杏保醫網信霖診所復健科醫師周依琳說，近年來受運動風氣盛行、年輕族群肥胖、長期久坐等影響退化性關節炎不再是年長者專利。觀察過去到診所復健科接受震波治療的病患，年齡層主要集中在36-65歲，佔6成5以上，其中又以36-45歲最多佔27％。

周依琳指出，包括長期姿勢不良，讓求診復健科病患也有年輕化趨勢，而退化性關節炎除了好發於勞動工作者、肥胖者及過度運動者外，歷經懷孕10個月的產後媽媽受到賀爾蒙和體重變化的影響，也是關節疼痛好發族群。

周依琳說，關節問題從年輕就開始日積月累，醞釀期約10年，也因此提早保養更顯重要結合復健醫療、運動指導及營養攝取全方位提升病患關節穩定性，三管齊下才能有效預防早發退化性關節炎。