台東縣政府為推廣在地好食材，特別舉辦台東好食材全國創意甜品食神大賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府為推廣在地好食材，特別舉辦台東好食材全國創意甜品食神大賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府為推廣在地好食材，特別舉辦台東好食材全國創意甜品食神大賽，社會組冠軍作品。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府為推廣在地好食材，舉辦台東好食材全國創意甜品食神大賽，主題是鳳梨釋迦、總獎金15萬元，全台共83組好手報名，今天在台北市私立志仁高中職業進修學校辦理總決賽，參賽隊伍必須在限時內完成2道甜品，結果分別由Custard apple甜點實驗室、及黎明技術學院的詹玟岭、謝銘和奪得各組冠軍，

台東縣副縣長王志輝表示，台東好食材創意料理食神大賽，第1屆主題洛神花和第2屆主題鬼頭刀，兩屆皆受到民眾熱烈迴響，今年以「鳳梨釋迦」為主題，並以甜品為主軸叩關甜品殿堂。對參賽者而言是具有挑戰性的新穎食材，很榮幸台東的好食材出現在大家的餐桌上，藉由活動讓民眾認識台東當季好食材。

在激烈的競爭下，社會組冠軍隊伍由Custard apple甜點實驗室的崔珮玲、崔珮珊姊妹勝出，作品充分融合鳳梨釋迦果乾、果泥、果丁、果酒特色且具易於加工量產商業潛力，社會組亞軍隊伍由藍帶堡的陳品安、黃昀靖拿下，社會組季軍由來自台東順大新港的張順堯、王千秋獲得。

校園組由黎明技術學院的詹玟岭、謝銘和獲得冠軍，該作品以鳳梨釋迦融入法式經典聖多諾黑泡芙塔製作，手藝精緻且作品具豐富層次驚艷評審，校園組亞軍由台東成功商業水產職業學校的劉念慈、林子嫣獲得，校園組季軍由國立關山工商的謝宜君得到。

農業處長許家豪指出，第3屆台東好食材全國創意甜品食神大賽共有83件鳳梨釋迦創意甜品食譜，其中社會組39件、校園組44件，並邀集3位專業評審選出6件作品及2件人氣作品進入總決賽。