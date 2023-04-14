瓊崖海棠綠色隧道早期由公所建置故事地圖走廊，原有木棧景觀平台設置多年，原木材質久經日曬雨淋，多處欄杆及平台已有損壞及腐朽等情形。（王志偉攝）

位於花蓮市明禮路及花崗街，綿延約350公尺、是少見的綠色隧道。（王志偉攝）

位於花蓮市明禮路及花崗街，綿延約350公尺、是少見的綠色隧道。（王志偉攝）

花蓮市明禮路兩側的百年瓊崖海棠，是全台唯一的瓊崖海棠行道路段，深具地方文史意義，因整體景觀平台年久失修，花蓮市公所爭取獲內政部營建署600萬元經費投入改善工程，因涉老樹保育，工程計畫將送縣老樹保育委員會申請，預計年中發包，工期約4個月，保護老樹，也提供友善步行空間。

綿延約350公尺、這條少見的綠色隧道位於花蓮市明禮路及花崗街，由60棵高約10公尺的瓊崖海棠組成，民國前3年（西元1909年）日本政府為慶祝台灣總督府花蓮港醫院（現為衛福部花蓮醫院）落成所栽種。瓊崖海棠是常綠喬木，台灣唯一以它為行道樹的就在花蓮。

市長魏嘉彥表示，瓊崖海棠綠色隧道早期由公所建置故事地圖走廊，原有木棧景觀平台設置多年，原木材質久經日曬雨淋，多處欄杆及平台已有損壞及腐朽等情形，且綠蔭伴隨著地面生苔濕滑問題，已影響通行安全。

魏嘉彥今下午會勘中，衛福部花蓮醫院院長楊南屏、縣議員魏嘉賢、市民代表魏鈺晟與民生里長吳明崇一同關心。魏嘉彥感謝前市長魏嘉賢任內即推動向上爭取相關經費，以及建設課同仁努力，經多方爭取後經費終獲核定。

魏嘉彥說，希望能在保護老樹的最高原則下，連結周邊景點以及學區，融入在地歷史、藝術及環境教育，營造兼具安全友善和綠色永續的步行環境，讓更多民眾及觀光客前來走讀花蓮。

建設課長徐國城指出，這項工程「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型補助計畫，規劃改善既有景觀平台、完善醫院周圍無障礙坡道及改善花崗街人行道，並串聯北側近美崙溪畔河濱公園，進行綠化及設施改善；工程計畫中，一併針對老樹樹穴進行整理。整體工程預計於年中進行發包，工期約為4個月。