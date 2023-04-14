休兵1天後，味全龍14日起作客桃園與樂天桃猿進行3連戰，前役輪休的「大師兄」林智勝重回先發行列，鎮守一壘、打第5棒，繼續挑戰300轟里程碑。

林智勝去年打出單季10轟，生涯全壘打數累積到299，距離300轟里程碑只差最後一步，今年球季何時能開轟大家都在看。

龍隊本季出賽8場，林智勝前7場場場先發，但本季首轟遲遲未出爐，總教練葉君璋前役讓他休兵1場，今天則是重回先發行列，挑戰締造紀錄；過去林智勝在桃園共敲出60轟，僅次澄清湖的62轟。

今天龍隊也有人員異動，前役臨危授命扛起先發任務的吳俊杰下二軍，拉上捕手林辰勳，總教練葉君璋對吳俊杰前役表現仍給予肯定，他認為，吳俊杰開局投得不錯，但後面可能受到心態影響，導致出現狀況，希望他能在下次回到一軍時拿出更好的表現。

吳俊杰因為原定的先發投手林子昱突然跌倒弄傷右手腕，臨危授命先發，雖然僅先發2.1局、失5分吞下敗投，葉君璋說：「選手在這樣的情況下確實可能會有壓力，畢竟是難得的機會又是突然先發，總是會不好掌握，相信會越來越好。」至於下周將拉上曹祐齊先發，葉總表示，預計會是投第2場比賽。