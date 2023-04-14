五泰輕軌可行性研究今獲得行政院核定，新北市長侯友宜透過臉書表示，新北市是北台灣一千萬人口的中心點，是推動北台灣共好的關鍵火車頭，五股、泰山地區則是當中的核心引擎，不僅地方要建設，捷運軌道更扮演串接區域交通及經濟產業的任督二脈，將爭取2年內完成綜合規畫中央核定，朝向核定後6年完工通車目標、2030願景邁進，推動北台灣向前進。

侯友宜說，地方民眾期待多年的五泰輕軌，在新北市努力爭取下，感謝各界齊力推動，地方、中央攜手合作，終於盼來可行性研究核定。為了加速軌道建設，新北市已先行啟動綜合規劃作業，未來將爭取2年內完成綜合規劃中央核定，朝向核定後6年完工通車目標、2030願景邁進。

侯友宜指出，五泰輕軌除行經三重、蘆洲、五股、泰山等計36萬人口稠密地區，未來也將與泰板輕軌連結，串接多條運輸路網，成為新北市南北連貫之骨幹公共運輸，提升民眾交通便利性，吸引產業進駐，促進地方繁榮，帶動區域發展，以新北市為核心，推動北台灣持續向前進。