疫情引起供應鏈隱憂，各國爭相施以補貼強化供應鏈安全。但國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）呼籲，地緣政治緊張之際，各國加強維護工業供應鏈，同時也需避免引發新冷戰。

路透社報導，IMF和世界銀行春季會議記者會上，喬治艾娃指出，問題在於，能不能確保供應鏈安全無虞，又不使世界陷入第二次冷戰。她說「我相信是有可能的。」

喬治艾娃在蘇聯時期旗下衛星國保加利亞成長，經歷過冷戰的她深知人才與世界經濟隔絕的影響，不希望重演這種情況。

七大工業國組織周三（12日）承諾，將多元供應鏈擴及低受入、中等收入國家，使其更具彈性和可持續性。

G7共同聲明雖未特別點名大陸，但關於供應鏈的說法，與美國財政部長葉倫及其他西方領袖提到「支持盟友」相符，也就是擴大盟國貿易，並減少對亞洲電池製造大國的礦產、半導體及其他戰略物資的依賴。

IMF示警，地緣政治緊張局勢推升全球經濟碎裂的可能，並增加金融穩定風險，衝擊全球經濟規模縮減約0.2%至7%。

喬治艾娃說，供應無虞及全球供應鏈的運作，成為經濟討論中新的、更優先的主題，但她呼籲各國不要太過火，以致損害全球貿易，「若我們不能保持理智，這將傷害每個人，全球中產階級都需付出代價」。