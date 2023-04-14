陸環台軍演結束後，菲律賓和美國隨即於本週二（11）於菲律賓奎松市（Quezon City）的阿圭那多營區（ Camp Aguinaldo）舉行演習啟動儀式，展開了包括菲美軍隊在內的年度聯合軍事演習「肩並肩」（Baikatan），美國駐菲外交官員稱，這是2國有史以來最大規模的演習。美國第7艦隊過去2天大秀肌肉，尼米茲航空母艦打擊群（NIMCSG/CSG-11）以及其所屬艦載機隊和水面艦在菲律賓海進行操演。

綜合《美國海軍學會新聞》（USNI News）和美國第7艦隊官方社群帳號報導，在位於菲律賓首都馬尼拉都會區的菲律賓武裝部隊總部，菲律賓和美國開始了年度聯合軍演「肩並肩」，這是一項延續至今已38年的年度軍演，演習將持續至4月28日。在台灣海峽和南海緊張情勢加劇之際，今年的「肩並肩」軍演動員了逾1萬7500名軍人，突破了往年的紀錄。

由F/A-18超級大黃蜂所組成，來自「藍鑽石」攻擊戰鬥機中隊（VFA-146）、「百舌鳥」攻擊戰鬥機中隊（VFA-94）和由EA-18G咆哮者組成的「美洲獅」電戰中隊（VAQ-139）以及航空母艦尼米茲號（CVN 68）的水手們，在航艦行駛時進行起降作業。

伯克級飛彈驅逐艦米利厄斯號（DDG 69）在南海進行作業時，進行了與艦隊補給油輪提皮卡努號 (T-AO 199) 的海上補給行動。

菲律賓軍方表示，今年的演習將強化菲美聯合軍隊在海上安全、兩棲作戰、實彈演練、城鎮戰、航空戰、反恐、人道主義援助和救災等方面的聯合戰力。

菲律賓參謀總長森蒂諾表示，對菲國軍隊而言，今年的演習非常及時，因為菲軍正在加快提升海上安全戰力和領域意識，並學習如何使用新獲得的裝備和武器系統，最終目的是展現出可靠的防禦態勢。

面對來自北京的新安全挑戰，外交部長秘書馬諾洛（Enrique Manolo）在華盛頓特區的戰略與國際研究中心（CSIS）表示，超過17600名美國、菲律賓和澳洲的水手、海軍陸戰隊員、士兵和空軍人員將參加此次演習，象徵著美國和菲律賓之間逾70年聯盟現代化的又一步。