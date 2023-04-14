疫情趨緩，台中國家歌劇院已恢復過去參訪人潮，副總監汪虹14日表示，年底將迎接第一千萬名入館民眾，今年春天歌劇院共有超過50檔外租節目，演出形式包含音樂、舞蹈、戲劇、傳統戲曲及音樂劇等，5、6月將推出《映畫．台灣》樂團演奏、許䕒文的《娜拉》舞蹈、《荏苒》音樂會及《誰偷走了我的字？》音樂劇等4檔演出 。

巴洛克獨奏家樂團的《映畫．台灣》音樂會，由5名編曲老師重新詮釋《臥虎藏龍》、《戀戀風塵》、《搭錯車》、《藍色大門》等15部，橫跨1980至2000年代台灣影史具代表性電影配樂，由世界劇場設計首獎王奕盛、劇場燈光設計沈柏宏合作打造舞台多媒體視覺，還邀請金鐘獎主持人、資深影評陳煒智擔任說書人，5月24日在大劇院登場。

許䕒文擁有劇場編劇、導演、演員、舞者、高空綢吊與吊環表演者等多重身分，今年將以全新製作《娜拉》重回歌劇院，透過肢體舞作結合現代偶戲，由製偶大師黃憲章設計與製作栩栩如生的懸絲偶，搭配一座3米高的巨型竹編雞罩作為呼應角色狀態之道具，5月27日將於小劇場及戶外劇場演出。

旅美音樂家中提琴吳芝瑩、豎琴黃貞瑜及留美長笛家邱佩珊組成的福爾摩沙三重奏，長期推廣室內樂與音樂教育，拉近大眾與古典音樂的距離，6月17日將在小劇場帶領觀眾乘著音樂環遊世界。