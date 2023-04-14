台北市敦化國小日前被爆出，合唱團學童與中國大陸進行學術交流，演唱歌曲《我們同唱一首歌》，綠營議員指控校方讓學生淪為「中共大外宣」，作家孫瑋芒也稱「紅領巾」是特地配合中國大陸。媒體人黃揚明今( 14 日)指出，該合唱團正式服裝本就有領巾，早在 2016、2017 年就兩度為總統蔡英文獻唱過。

敦化國小合唱團應福建廣電邀請錄製 MV ，演唱歌曲《我們同唱一首歌》登上福建廣電 2023 春晚節目。但有綠營民代痛批，校方竟然讓孩子淪為中共大外宣工具。作家孫瑋芒稱，敦化國小正式服裝的紅領巾，與中國大陸少年先鋒隊(少先隊)的紅領巾類似，在中國大陸代表著「心向共產黨」。

媒體人黃揚明今在臉書發文指出，敦化國小合唱團演出時，一向都有紅領巾，而早在 2016 年蔡英文、陳建仁總統就職典禮上，敦化國小合唱團參與「美麗島」大合唱演出，服裝也是一模一樣。而 2017 年該合唱團參與「紀念二二八事件七十週年：福爾摩沙之春音樂會」，在蔡英文面前演出時也是如此。

黃揚明也直言，相關照片都還在總統府官網上，「欲加之罪何患無詞」。

黃揚明今也在《新聞大白話》節目上表示，現在綠營的名嘴、網軍、作家，就跟西班牙鬥牛一樣，「看到紅色就往前衝」。他認為，校方跟家長在兩岸交流中確實要格外小心，但扯到服裝上做過度解讀真的太超過。