週四（13日）才在日本海演習的俄國海軍太平洋艦隊又有新動態。外媒報導，俄羅斯國防部長蕭依古週五（14日）說，當局突然下達模擬擊退登島敵軍、試射飛彈等演練項目，艦隊全員上下繃緊神經，進入高度戒備狀態。

路透社報導，蕭依古（Sergei Shoigu）透過俄羅斯國營電視台說明：「本次突檢目的在於提高武裝部隊戰力，以擊退可能自海洋來犯的敵人。」俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）則說，演訓區域會部署俄國海軍部隊，戰鬥演習也是本次軍演的一環。

俄羅斯國防部長蕭依古14日在莫斯科主持會議。（圖／美聯社）

俄軍太平洋艦隊此番演習內容包括模擬敵軍登陸庫頁島（Sakhalin island）、千島群島（Kuril Islands）的狀況。千島群島位於庫頁島東南方，日本宣稱，千島群島部分島嶼主權自二戰結束以來一直有爭議。日方把爭議的島嶼稱為「北方四島」。

美聯社報導，蕭依古說，本次兵棋推演也包括發射飛彈，除了軍艦，具備核打擊能力的戰略轟炸機與其他戰機、太平洋艦隊的空中火力，均在演習之列。據俄羅斯國防部釋出畫面顯示，蕭依古週五在莫斯哥與高階將領開會布達臨時演習項目。

俄羅斯國防部發布畫面顯示，蕭依古14日在莫斯科與高階將領開會。（圖／美聯社）

正當俄軍太平洋艦隊積極操練之際，中方國防部週五宣布，國防部長李尚福4月16日至19日訪問俄羅斯，預計與俄軍領導人會談。

去年2月24日爆發的俄烏戰爭已打了415天。俄國把軍隊主力擺在烏克蘭戰場前線，另定期在俄國各地演習展示備戰狀態。

由於千島群島主權之爭，日、俄遲未簽訂和平協議以正式終結敵對狀態。日方在俄烏開戰後對俄國採取的制裁措施，去年俄方宣布暫停與日方的和平談判以示抗議。