普發現金入帳，摩斯漢堡搶此商機，即日起至6月30日止推出「MOS會員普拉斯 會員金點放大術」，含累積消費滿額抽好禮及安心取溫馨送各項獨家優惠，買越多抽越多，中獎幸運兒還有機會把限量和風炸雞睡袋帶回家。

「MOS會員普拉斯 會員金點放大術」即日起至6月30日止，凡消費者在活動期間內，來店累積消費滿600元，不限張數登錄發票，可享乙次抽獎機會，累積消費滿1,200元，享兩次抽獎機會，依此類推，消費越多越有機會抽中好禮，獎項包含摩斯金點66點、和風炸雞睡袋、1,000元儲值金摩斯卡等，累積消費滿6,000元，再享加碼抽摩斯金點666點。

此外，Mos Order App 「安心取溫馨送」同步祭出人氣商品獨家優惠，最高現省6,000元包含蒟蒻禮盒買十送十，原價12,000元，優惠價6,000元，摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯，原價900元，優惠價660元，V型薯及中杯冰紅茶組8入，原價800元，優惠價600元，摩斯日式咖哩包10入，原價850元，優惠價660元，好事花生或MOS爆米花5入，原價750元，優惠價360元等。「安心取溫馨送」累積消費發票亦可上網登錄發票號碼、參加抽獎，消費者同樣有機會把各式好禮帶回家。