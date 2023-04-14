新竹市學區劃分議題備受家長關注，市府教育處今年成立學區畫分及調整審議委員會，將專家學者及民代納入委員會，但議會推派的5名議員代表名單中，僅國民黨、無黨籍議員，無其他黨團議員入列，引發質疑。民進黨新竹市議會黨團認為遭刻意排除，今也向議會表達抗議。

近日學區劃分委員會的名單出爐，5名議員代表分別為，國民黨籍市議員鍾淑英、段孝芳、黃美慧以及無黨籍副議長余邦彥、市議員鄭慶欽，名單一出引發其他黨團議員質疑，認為黨派分配比例並不公平。

民進黨新竹市議會黨團今表示，民進黨本屆在議會取得8席，然而委員會卻刻意排除民進黨議員，且議會推薦委員會名單到市府，黨團完全沒有接收到任何資訊，為此也已向議會表達抗議。

針對議會推派的議員名單，市府強調，其機制是由市府函文請議會推派5名議員代表，議會函覆代表名單予市府。市府未有預設立場，完全尊重議會函覆結果。

此外，針對民眾關心議題，包含學區劃分原則、方式、學區調整提案研議、預告實施日期、落日條款等，市府表示，後續將透過會議共同討論研議，學區之劃分及調整結果，由本府於當年度2月底前公布。

至於後續公聽會辦理時間，教育處表示，市府將於成立學區劃分及調整審議委員會後召開會議，先行討論新竹市學區劃分相關問題並檢討，後續再行公告公聽會規劃辦理期程。