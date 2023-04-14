國民黨前台北市議員羅智強今（14）日在臉書表示，昨天接到陳文茜的電話，她第一句話就是問「你還好嗎？」羅智強回答說，「民進黨攻擊我，我不意外，也早有心理準備，但我覺得不捨得、不好意思把文茜姐牽扯進來！」陳文茜笑說：「我已經是一隻腳踏進棺材的人，這些流言對我已如浮雲。」

羅智強說，聽陳文茜這麼說，更覺得心疼。因陳文茜這些年受病魔折騰，仍不忘關心國事，「也一直關心我，即便被我牽累，她也完全不放在心上，第一個想到的是問候我、鼓勵我！」

另外，陳文茜要送羅智強100本她的新書《晚安，我的生命》，羅坦言，陳文茜新書上架的第一天，他就已經去書店買了，先睹為快。陳文茜姐知道他買了書，還很可愛的多送了20本，「我把這20本書送給了20位大學生」。這一次陳文茜加送的100本書，羅打算送給長照機構，讓一些長輩，也可以分享陳文茜的生命經驗。

「晚年給了我逐漸滅熄的身體，卻給了我更珍惜生活周遭的力量。」對於陳文茜這麼說，羅智強說，真的是非常佩服陳的豁然達觀。

羅智強直言，陳文茜不只是珍惜她生活周遭的力量，也不斷把她的力量灌注給更多的人！這就是永遠正能量的陳文茜。羅最後感言，「謝謝文茜姐的來電，讓我一掃陰霾，勇氣滿滿！」