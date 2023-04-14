中華電信14日宣布HiNet光世代1G/600M原價每月1,899元，促銷價1,699元、500M/250M原價每月1,299元，促銷價1,099元、300M/150M原價每月1,199元，促銷價999元。這是繼去年7月啟動降價後，2023年首波寬頻上網降價行動。

中華電信目前是國內最大寬頻上網龍頭，市占約68％。

去年年底NCC核准中華電信寬頻上網牌告價，將100M(bps)、300M、500M、1G的牌告價(電路費+上網費)分別調降9.5％、14.3％、27.7％、20.8％。100M／100M(下行／上行)牌告價由1,270元降為1,149元，降幅9.5％，300M／100M除由1,399元降 至1,199元、降幅14.3％之外，同步升速至300M／150M，未來不再販售300／100M方案，500M／250M由1,799元降至1,299元降幅27.7％， 1G／600M由2,399元降為1,899元降幅20.8％。 NCC副主委兼發言人翁柏宗當時即預期牌告價降價後，中華電信將在3～6個月內調降促銷價，

果然中華電信14日宣布2023年首波寬頻上網促銷價，「速在必行」高速方案中，1G/600M原價每月1,899元，促銷價1,699元、500M/250M原價每月1,299元，促銷價1,099元、300M/150M原價每月1,199元，促銷價只要999元。

其中，新申請500M/250Mbps寬頻上網調，合約期24個月，新申請/升速HiNet光世代及MOD，最高可再獲相當於2,000元的Hami Point。

中華電信表示，這次寬頻上網促銷價活動期限至10月13日長達半年時間，申請HiNet光世代500M/250M、升級Wi-Fi 6 4T4R月租費0元。申請「MOD家速方案」500M/250M搭配MOD餐包1,199元起。

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所有促銷案享有升級Wi-Fi 6 4T4R全屋通乙台月租費0元，申請可再選Google One 100GB、Hami Video影劇館、電視館、防駭守門員、色情守門員等精選加值服務5選1前三個月0元優惠，4月14至5月31日新申請/升速HiNet光世代指定方案，享母親節加碼優惠送Hami Point 500點，網路門市申請獨家再加碼300點！最高可獲得Hami Point 800點。

「MOD家速方案」提供500M/250M超高速光纖上網速率，搭配MOD影視娛樂服務，每月最低1,199元起，自選餐(全選)頻道套餐可收視熱門新聞頻道、獨家運動賽事等近10大類型約180個頻道，影劇館＋則能一館享有電影、戲劇、兒童、動漫、綜合等五大類型熱門影片看到飽。

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