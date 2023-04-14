張齡予透露目前跟老公已經「開機」，有生下一胎的規劃。（三立提供）

三立主播張齡予產後復出，於今（14日）出席新節目《健康零距離》記者會，笑說還剩5公斤回到產前最佳體重，透露目前跟老公已經「開機」，有生下一胎的規劃，不排斥生3至4胎；而她升格人母後，話題尺度也大開，現場示範產後可練習「提肛縮陰」，十分爆笑。

張齡予透露現在54公斤，自豪產後5個月便狂減24公斤，目標瘦回49公斤的女藝人身材，坦言大腿、臀部跟手臂最難瘦，因為常抱小孩，手臂變得粗壯，自嘲「有點虎背熊腰」。

而她生下兒子「小班長」後，大讚老公是神隊友，只要有錄影行程，老公就照顧小孩，夫妻生活仍保有情趣，平時會擠出時間，一起吃飯、逛街。

此外，張齡予為了新節目，特別在3月時考下健康管理師證照，也拿到國際咖啡師、國際調酒師認證，是十足的考照達人。至於主持酬勞有比當主播的薪水還高嗎？張齡予笑回「差不多」。

《健康零距離》4／17起每周一至周五下午4點在三立台灣台首播，隔日上午10點在三立台灣台重播。