清水高中老師紀廷諭指導雙語班學生進行SDGs議題。（清水高中提供）

清水高中學生發表SDGs議題。（清水高中提供）

台中市立清水高中110學年度起，獲准招收雙語實驗班，最近和印度RAMJAS高中展開一連串教學合作，13日透過視訊方式進行SDGs議題交流，深化學生對於國際議題的關心與認知。清水高中指出，由於兩國學生的成長及文化背景的不同，印度學生對於台灣醫療、健保等議題相當感興趣。

清水高中教務主任翟家甫表示，感謝教育部駐印度台北經濟文化中心協助，讓學校與印度RAMJAS高中進行視訊文化交流互動，開展兩校師長研商課程教學的合作，希望讓學生以SDGs議題為主軸，相互分享及回饋。

課程規畫以SDGs議題為主軸，學校安排雙語實驗班國際議題探究課程，讓學生能夠豐富學習內容。事實上，學校為了強化學生對於SDGs議題的認識，上學期已由校內公民科老師羅婷授課，進行介紹引導，並邀請暨南國際大學、亞洲大學和靜宜大學等校教授，到學校和學生分享各項與SDGs相關主題，內容包含優質教育、永續發展、性別平權、減少不平等，幫助學生提升與外國學生交流時的功力，讓學生能夠強化交流的自信心。

本學期學校規畫於4月13、20、27日進行3次課程交流活動，分別由兩校學生分組，選擇一項議題進行15分鐘發表，然後由對方學校進行提問與回饋，兩校教師清水高中老師紀廷諭及印度RAMJAS高中老師Raha Ritu再進行指導，學生對於這樣的課程設計，都感覺到新鮮而且充滿挑戰，除了必須準備議題之外，還要用英文來表達、提問和回應。

清水高中學生共計7組、印度學校則有5組，將於這三次上課時間，相互切磋學習。此外，兩校教師還預計一場跨國聯合成果發表，要將兩邊學生混合編成7組，每一組選定一項議題，透過雲端線上共編，聯合進行專題製作，並將於七7底進行跨國聯合發表。

為了讓學生能夠成功合作，每一組還特別安排台灣、印度各一位教師進行聯合指導，未來同學和同學討論，可能需要透過視訊會議進行討論，希望能夠呈現跨國合作成果。

清水高中校長蕭建華表示，學生面對未來挑戰，國際移動力是非常重要的，特別是對聯合國永續發展SDGs議題的關注。學校努力營造學生多元展能的學習環境，除了課程之外，也利用SDGs議題打開學生國際視野。這次和印度學校合作，不僅希望提升學生學習成效，也讓教師社群透過線上共同備課，精進合作交流。學校將會繼續朝國際化努力，讓學生提升語言實力，豐富學習能力並強化未來競爭力。