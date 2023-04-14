AIT（美國在台協會）處長孫曉雅昨（13日）在AIT臉書分享，近日偕老公暢遊台灣各大景點，其中包括台北著名傳統商圈迪化街，然而其中一張照片卻出現小貨車停放在騎樓上，讓網友直呼「行人地獄再現」。對此，轄區警方回應，該處土地屬於法定騎樓，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，禁止停車，違反者可處新臺幣600元以上，1200元以下罰鍰。

孫曉雅和丈夫在迪化街洪儒堂前拍了一張合照，但仔細一看，可以發現後方有一台白色小貨車竟直接停在騎樓上，讓網友怒批，「這一張照片完全顯示，台灣是行人地獄」、「那部發財車，很没水準，本來我也想駡」。

對此，轄區大同分局回應，有關迪化街一段騎樓違規停車，因該處土地屬於法定騎樓，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，禁止停車，違反者可處新臺幣600元以上，1200元以下罰鍰，本分局將持續針對騎樓違停部分加強取締，呼籲民眾勿違規停車，將騎樓留給行人通行。