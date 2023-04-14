財政部專門委員梁冠璇表示，彙整前三月稅收狀況，可看出三大方向：車市旺、房市冷、股市值得期待。

3月單月稅收創新高的稅目包括關稅和贈與稅；前三月創新高的則包有總稅收加六個稅目：關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、使用牌照稅和印花稅。

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