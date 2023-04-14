（台北晶華3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」 ，是歷來最受歡迎的人氣節慶蛋糕。圖／台北晶華酒店） 搶迎母親節孝親感恩商機，台北晶華酒店讓最受好評的3D「「Marquise侯爵夫人」」蛋糕強勢回歸、另外並推出由法式國王派變身的「莓果荔枝皇后派」，搭配繽紛花禮組合，每組售價皆為1,980元，消費者可於「晶華美食到你家電商平台查詢訂購。晶華酒店歷來最經典、最受觀迎的母親節蛋糕，是主廚以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女-龐畢度侯爵夫人(Marquise de Pompadour)為謬斯女神而打造的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，長、寬18公分，高度26公分，內餡是選用伯爵茶製成的鬆軟手指餅乾、再裹上同款茶香風味的馬斯卡邦奶油，夾層中會鋪上烤過的香脆巧克力杏仁脆片增加口感，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，並於外層綴上做工細緻的鮮奶油蕾絲擠花，展現出雍容高貴的外型與散發清甜茶香的美味，每個售價1,980元。由法式甜品國王派延伸出來的「莓果荔枝皇后派」，蓬鬆酥脆且奶香十足的千層派皮中，包覆著以滋味酸香的覆盆子與草莓混和荔枝風味卡士達醬所製成的內餡，愛心的造型營造出過節的溫馨氛圍，入口有著酥香與滑順交織的口感，甜而不膩最對媽媽的胃口，美味的糕點搭配由晶華酒店花房手製的繽紛花禮禮盒，每套售價1,980元。