礦業法三讀露曙光！在眾多委員要求下，經濟部在今天黨團協商時指出，如果企業開採礦石到達規定的開採總量與最終高程（可以挖到多深）時，若還想繼續採礦，就必須依規定重新申請礦業用地，但經濟部只願意將礦業用地的定義文字放在立法説明欄中，地球公民基金會認為，應該放入礦業法的條文中，對於礦務局未來的管理、業者的依循、人民的信任都會比較有利。

地球公民基金會表示，礦業用地有限制後，代表每一塊用地開採到這個限制，若要繼續開採就必須重新環評，這類似定期評估的概念，只要能將「聯合檢查機制」的文字放入條文中，而不是立法說明欄，就算有回應到民間長期以來的訴求，也再次提醒經濟部和環保署，接下來得共同面對「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」的條文修改。

地球公民基金會說，礦業用地有限制後，搭配經濟部的原民諮商指引方針，等同每一塊用地在核定前，都需要取得當地原住民部落的同意。因為同意的標的是礦業用地，等於同意的效力最久也只到礦業用地採完時，再搭配經濟部的指引方針，規範採礦企業在進行諮商同意時必須得揭露的資訊，但指引方針等文字也必須寫入條文中。

地球公民基金會呼籲，立法院院長游錫堃儘速安排協商，讓礦業法在這會期能順利三讀通過，完成礦業改革的重要一步。