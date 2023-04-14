副總統賴清德今出席「中華民國第61屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」，期許青年運用新興科技作為利器，成為國家因應新時代挑戰的力量，讓臺灣未來表現更好，在國際中占有一席之地。「時代考驗青年，青年創造時代」，這句話很適合當下的國際情勢。

記者會首先公布由副總統擔任第61屆十大傑出青年選拔評審委員會的主任委員，並由國際青年商會中華民國總會長林鼎鈞頒委任聘書給副總統。

賴清德致詞時指出，國際青年商會中華民國總會在臺灣深耕71年，培育許多優秀青年領袖、鼓勵青年創業，讓青年在各領域得以充分發揮影響力，對年輕人的逐夢踏實和國家社會的進步發展，都有莫大貢獻。他要代表蔡總統，向國際青商總會表達由衷感謝。

賴清德表示，「時代考驗青年，青年創造時代」，這句話很適合當下的國際情勢。目前全球面臨氣候變遷的挑戰、地緣政治的變化及疫後經濟復甦等議題，對每個國家、社會，甚至每一位年輕人而言，都是很大的考驗。不過眾志成城，如果大家能集思廣益，好好推動各項政策、落實各項方案，相信每一位青年都可以創造新的時代。

賴清德提到，人工智慧、物聯網等新興科技不斷革新，相較以往世代，年輕人多了這項利器，如何在各個領域運用、發展，是值得大家思考的。他期許每位年輕人成為國家因應新時代挑戰的力量，團結合作成為國家的前鋒。過去臺灣表現不錯，未來一定要表現更好，在新時代國際情勢中，臺灣絕對有機會占有一席之地，「我們大家一起努力」。