台北一名劉先生的孩子血癌復發，日前上網發文急尋2年前曾捐贈周邊血的恩人，想到海外用最新的CAR-T治療，消息一曝光即引發網友廣傳，劉先生後來也撤文，表示獲得正常管道幫忙。然而他今日表示，目前是被動等待能配對的捐贈者，盼有更多人響應驗血擴大資料庫，能讓更多病友受益。慈濟則透露，目前已收到對方醫師提出的配對申請。

劉先生12日在個人臉書發文表示，他的孩子於2021年8月罹患血癌，遇到好心人捐贈周邊血讓孩子得以續命，未料，今年初孩子癌症復發，醫師建議他們到海外尋求CAR-T治療，而他已連絡到上海交大，但國內另外2位捐贈者因家庭因素無法捐贈，他為此特地發文，盼能找到當年的恩人，再次捐贈淋巴球。

貼文曝光後，獲得網友廣大迴響，有超過2千人轉發，昨（13）日劉先生再度發文，「目前已經獲得正常管道的大力協助，因此將先前的求援文章撤除」，並感謝諸多網友協助。

劉姓網友發文表示，已經獲得正常管道大力幫忙。（圖／翻攝自臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，礙於法規，劉先生無法和當年的捐贈者直接聯繫，透過臉書發文是因為「已經沒有別條路可以走」，希望藉此讓對方得知狀況，捐血意願還是尊重當事人。至於撤文並稱有正常管道幫忙，劉先生解釋，當年的捐贈者應該已知道情況，發文後也有許多人表示願意驗血，目前是被動期盼眾人捐血完善資料庫，不只自家孩子受益，也能讓更多病友有一線生機。

另外，後續治療可能需要遠赴海外，劉先生表示還在和慈濟溝通，尋求保障雙方權益的最佳方式。慈濟醫院骨髓幹細胞中心主任楊國梁透露，已經收到對方主治醫師向慈濟申請啟動骨髓捐贈配對，會盡力協助媒合，不過，配對首要確認捐贈者的身體條件、意願，為了確保健康狀況，通常會在慈濟醫療系統內執行，讓捐贈者到其他醫療單位的機率不高。