大陸觀察者網報導，原訂4月13至15日訪中國大陸的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，雖因新冠陽性推遲行程，不過在歐洲時間13日晚，依舊發布了原計畫在大陸發表題為〈中國與中歐關係之我見〉的演講稿。博雷利以「世界變了，中國也變了」破題，談到了歐中在經濟貿易、俄烏衝突等議題上的分歧，最後點明主旨：歐洲「不懼怕中國崛起」，仍致力於與中國接觸合作、彌合分歧。談到台灣問題時，博雷利指出，歐盟的「一個中國」政策從沒有改變。

報導稱，博雷利首先談到了自己此前三次訪中經歷，指出中國在過去50年完成了讓數億人脫貧的「歷史性壯舉」，成為了一個技術強國；而國際局勢也發生巨大變化，氣候變化、疫情和俄烏衝突均加劇了供應鏈和糧食、能源危機。同時，這些變化也擴大了中歐間的認知差異。

博雷利稱，盡管如此，他仍堅信公共外交、個人和人際交流的重要性，這就是為什麼中歐間文化和人員交流需盡快恢復的原因。

他繼續指出，當今世界，新的力量不斷湧出，「他們要求在國際秩序中占有一席之地」，而歐洲必須接受一個更加多極化的世界到來的現實。「我們不懼怕中國的崛起……明天的世界歷史也將取決於中國如何運用其力量。我們不懼怕不斷變化的世界。」

「我們仍然致力於接觸與合作，並認識到中國在解決全球和地區問題中的關鍵作用」，博雷利稱。

隨後，博雷利談到了他對中歐關係發展方向的展望，以及自己對於涉台問題、俄烏衝突的看法。

尋求減少中歐貿易的逆差和「失衡」是博雷利文章中的重點之一。他引述數據指出，中國和歐盟有著牢固的經濟關係，尤其是在貿易方面。到2022年，雙方貿易總額已達到近8500億歐元。與此同時，歐盟對中貿易逆差已達到創紀錄的4000億歐元，占歐盟GDP的2.3％。

博雷利說，中歐雙方「必須減少這種失衡」，還必須通過「允許歐洲人更好地進入中國市場」來解決這些問題。他此處以歐盟對俄羅斯的能源依賴為例，闡述歐盟不能過於依賴某個單一國家的重要性。

他還聲稱，中國的經濟進步歸功於勤勞且具有創造力的人民，也得益於市場原則、經濟開放和以規則為保障的多邊體系，因此他希望中方可以繼續遵守這些「符合所有人利益」的規則。

談到台灣問題時，博雷利指出，歐盟的立場是一貫的、明確的，從未改變，仍從根本上致力於歐盟的「一個中國」政策。他同時呼籲各方應避免挑釁，降低衝突爆發可能。

博雷利將烏克蘭問題稱為歐盟的一個「主要的安全問題」。他說，歐盟方面希望中國可以承擔更多的國際和平與安全的責任，包括「推動俄羅斯聽勸服理」（help Russia to listen to reason）。

博雷利此前宣布自己即將訪華消息時便指出歐盟應對中方此前提出的烏克蘭問題「中國和平方案」表示歡迎。

「作為聯合國安理會常任理事國，中國肩負著重大責任」，博雷利稱，「我們希望中國能承擔更多這樣的責任，就像中國在中東所做的那樣，為沙烏地阿拉伯和伊朗之間的外交關係重建提供便利」。

值得一提的是，在向中方提「要求」時，博雷利再三強調，他「無意在這裡給中國上課或提出建議」。他表示：「歐洲尊重中國，欽佩中國的歷史、文化和令人印象深刻的經濟發展軌跡。我們知道，世界上的問題離不開中國。」

博雷利最後寫道：「擺在中歐面前的真正挑戰，在於如何最好地發展雙邊關係以及如何處理我們的分歧。這符合中國的利益，也符合歐盟的利益，也是我們欠世界的。」