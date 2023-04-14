樂天桃猿去年選進的新秀捕手宋嘉翔開季在攻守兩端都有不錯表現，他也是育成部主管沈鈺傑來到桃猿後首位選進的球員，對於宋嘉翔開季的表現，沈鈺傑認為是符合期待，「雖然蹲捕過程中有些瑕疵，但對他來說是好事，這都是他往後成長的養分。」

宋嘉翔憑藉著春訓好表現獲得教練團肯定，讓他剛加入職棒第1個完整球季就獲得開季一軍機會，桃猿開季7場比賽中他先發蹲捕6場，雖有出現2次失誤，但瑕不掩瑜，攻擊端也有亮眼表現，在今年出賽第6場就敲出生涯首轟，目前也以4成78打擊率暫居排行榜第一。

沈鈺傑認為，宋嘉翔表現符合當初用首輪選進的期待，球團當初主要是看中他的蹲捕能力，打擊則是加分，「雖然蹲捕還是有點瑕疵，但他還是個18歲的孩子，遇到這些狀況也是好事，他有把該有個責任做好，把球接好、擋好，把場面控制住。」

沈鈺傑提到，宋嘉翔經過U18世界盃洗禮後進步許多，讓他棒球世界觀大開，來到職棒後更是為自主性極高的球員，「常常看到他跟在學長身後，每一個都會問，像是小胖（林泓育）、朱哥（朱育賢）。」

不同於過去三級棒球時期，進到職棒後宋嘉翔還要學習與洋投搭配，語言上成為最大挑戰，但他勇於開口，從私下練球就培養起默契，讓他在與洋投搭配時沒碰到太大問題。

昨天宋嘉翔生涯首轟出爐，沈鈺傑認為，熱身賽時他就曾打過布里悍全壘打，開轟是遲早的事，但沒想過會這麼早就敲出，「現在起他的打擊一定會受到關注，但還是要先把捕手工作做好。」

日籍首席教練古久保健二過去就對指導年輕捕手有自己的一套，對於高中畢業後就挑戰職棒，他認為，宋嘉翔從學生棒球進入職棒後要適應的是速度，「不管是球的速度，跑壘速度都不一樣，這對高中生來說是滿困難的。」

古久保也提到，雖然近期宋嘉翔在蹲捕中出現一些接球失誤，但這對他來說都是經驗累積，「他的棒球路還很長，其他表現更好，不會對他構成影響。」