高雄秀傳紀念醫院總裁黃明和表示，秀傳醫療體系在南部深耕超過30年，在全體同仁努力下，從一棟荒蕪許久的建築物到如今病人絡繹不絕的景象，顯示了民眾對秀傳團隊的信賴與肯定。（林雅惠攝）

副總統賴清德上台致詞，除祝福典禮順利，後續興建平安成功外，盼未來秀傳醫院能夠造福南台南及北高雄所有鄉親。（林雅惠攝）

高雄秀傳紀念醫院第一期醫療大樓工程今天舉行上樑典禮，由總裁黃明和及執行長黃靖媛等人主持，邀請副總統賴清德、前立法院長王金平、高雄市府陳其邁市長等多位官員親臨盛事。（林雅惠攝）

高雄秀傳紀念醫院第一期醫療大樓工程今天舉行上樑典禮，由總裁黃明和及執行長黃靖媛等人主持，邀請副總統賴清德、前立法院長王金平、高雄市府陳其邁市長等多位官員親臨盛事。（林雅惠攝）

醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院醫療大樓第一期新建工程今天下午舉辦上梁典禮，副總統賴清德、立法院前院長王金平及高雄市長陳其邁等人蒞臨為工地上樑祈福，一起見證秀傳醫院邁入新里程碑，醫院預計2024年9月開業，將為南台南與北高雄地區民眾打造高水準全方位醫療服務。

總裁黃明和表示，秀傳醫療體系在南部深耕超過30年，1988年接辦了台南市立醫院，是全國第一家的公辦民營醫院，在全體同仁努力下，從一棟荒蕪許久的建築物到如今病人絡繹不絕的景象，顯示了民眾對秀傳團隊的信賴與肯定。

黃明和表示，2000年，在高雄縣長余政憲請託之下，又承接了高雄縣立岡山醫院（現高雄市立岡山醫院委託秀傳醫療社團法人經營），從打破封閉的醫院圍牆開始，一步一腳印以拓荒的精神，翻轉了民眾對岡山醫院的印象，可近性的社區化醫療，深獲北高雄民眾的認同與支持。

黃明和表示，2016年以最優申請人獲得高雄市府青睞，再次取得高雄縣立岡山醫院經營權，同年以唯一一家100床以下的地區醫院，獲得醫院評鑑優等之殊榮，2021年更榮獲第19屆民間參與公共建設金擘獎「民間團隊」優等獎及「公益獎」雙料認同。

賴清德上台致詞，除祝福典禮順利，後續興建平安成功外，他也誇讚陳其邁是五星級市長，對所有市政非常熟悉，該要就要，該給就給，盼未來秀傳醫院能夠造福南台南及北高雄所有鄉親。

賴清德也讚揚創辦人黃明和從彰化「20床病床」起家，打拚發展到9家醫院、3200床規模。

他並指出，高雄紅線會到達路竹，台南市捷運也會跟高雄紅線接軌，未來這兩條交通動線，盼大家一起努力，在市立醫院前方設立一個站，串聯整個醫療。

高雄秀傳紀念醫院是全國第一家座落在科學園區的醫院，以健康園區的概念規劃，占地4.8公頃，園區規劃包含有醫院與長照等，總床數達700床。

第一期醫療大樓預計於明年第三季正式營運，設計為一棟300床的綜合醫院，總樓地板面積3萬096平方公尺，規劃為地上10層、地下1層，硬體不僅外觀設計別具特色且以「綠能」及「智能」為設計理念，內部也將結合智慧醫療與精準醫療科技提供民眾最先進與優質的醫療服務。

第二期醫療大樓已積極展開規畫，將包含長照復健區及商務行政區的建置，期待為南台南與北高雄地區的民眾打造高水準的全方位醫療服務。