根據央行公布的10年期增額公債標售結果，共吸引高達806億元資金搶標，投標倍數更衝上2.69倍，高於長期平均的2倍至2.5倍的水準，得標利率因而下滑至1.205％。依得標行業別來看，本期以銀行業搶下87.33％或703.9億元籌碼，其次證券業標得12.67％或102.1億元，而票券業及保險業掛零。

券商主管指出，保險業向來以20年期以上長券為主，加上去年以來美債評價減損，壽險業債券操作相對更加保守；相較下銀行業受升息衝擊較小，資金也相對更有餘裕。

市場預估，美國聯準會（Fed）5月將再升息1碼，後續會在高利率維持一段時間。券商主管也說明，台債與美債連動度高，美債殖利率近期走緩，是台債標售時重要的參考指標，但台債市場參與者不如美債多，反映通常不會像美債劇烈。

除標售10年新券外，央行14日也公布4月標售250億元2年期定存單結果，得標加權平均利率回升至1.218％，反映3月央行再升息半碼，利率走揚符合預期。

3月2年期定存單標售吸引1,221億元資金進場搶標，投標倍數達4.88倍，較上月顯著上升，得標加權平均利率為1.218％，較3月標售同天期定存單的1.189％，小幅回升2.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），業者積極搶標下，本期得標比率縮小至20.48％。

券商主管強調，就目前市場看法，儘管美國通膨有明顯下滑，但仍不足以使5月Fed停止升息，至少會再升1碼，預料接下來標售的各天期債、券、存單，得標利率仍將持續「易高難低」。