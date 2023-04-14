基隆捷運進度持續推進，14日由基隆市副市長邱佩琳率各局處首長前往交通部鐵道局，並與台北市政府、新北市政府共同商討基捷計畫推動進度，以及後續北北基三市應配合事項。基市府表示，副市長邱佩琳於會中請中央考量基市府財政困境給予延長經費負擔期程，務實應對市府經費負擔的課題，並應召開多場公聽會，而非僅有一場。

基市府表示，市長謝國樑對基隆捷運計畫推動高度重視，本次鐵道局工作會議市長指示由邱副市長率交通處處長、都發處處長、地政處處長及財政處處長等赴交通部鐵道局參加「基隆捷運計畫後續推動工作層級會議」，與鐵道局、新北市政府及台北市政府共同研商基隆捷運計畫推動進度及後續三市應配合事項。本日會議由交通部鐵道局李綱主任秘書主持，邱副市長於會中仍請行政院及交通部考量基隆市政府財政困境給予延長經費負擔期程，務實協助解決市府經費負擔的課題。

基市府表示，有關基隆市負擔54億，含用地費18億元部分，經市府權責單位試算，土地取得費用涉及台鐵公司化議題與現有地上補償費用計算基準，初步檢視鐵道局計算方式相對低估，後續恐將再增加市府用地取得費用（含地上物補償費），因此市府於會中提出請交通部鐵道局須務實估算用地取得及地上物查估費用，亦請求鐵道局持續將市府財政困境向交通部及行政院反應。

基市府說明，目前交通部鐵道局已訂於4月26日下午2時於本市基隆正明里民活動中心舉辦1場公聽會。但基市府認為，應不只辦理1場公聽會，希望鐵道局比照「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於桃園市辦理「多場」公聽會之模式，也在基隆市多次辦理公聽會。

市府強調，透過多場公聽會，向更多民眾說明規劃內容，廣納地方意見及多方溝通，也才能獲得更多民眾支持與共識，以利加速推動基隆捷運，市府亦將全力配合鐵道局辦理後續公聽會事宜。