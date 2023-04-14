歌手梁文音日前上台視《台灣名人堂》，她從《我愛黑澀會》中嶄露頭角，直到《超級星光大道》一戰成名，一路以來梁文音用甜美動人的嗓音療癒許多歌迷，也在去年底時隔4年後發行個人專輯，還與許多音樂界的好友一同合作，透露目前正積極的準備演唱會當中。

適逢出道15年的梁文音，談到變化最多的部分笑說：「比較能夠享受舞臺，這是最大的差別。」不用在評審的眼光和喜好之下做表演，現在只要做好一個完整、滿意，也能夠打動自己的表演那就好了。

梁文音分享原先生長在一個充滿愛的家庭，而後小學時媽媽染上酗酒習慣，爸爸因工作意外過世，讓自己面臨不得不被送往育幼院的窘境，突如其來的改變讓她個性因此變得叛逆，就連媽媽寫信到育幼院也不回信，直到加入育幼院的合唱團：「是音樂打開我的心，讓我重新願意再接觸這個世界、接觸其他人。」，一直到媽媽在病床上快過世時，才哽咽說出「媽媽我原諒你」

只因不想讓媽媽在闔上眼睛那一剎那，還覺得小孩是很遠離她的。走過人生高低潮的她感性分享：「我很慶幸自己是一個唱歌的人，可以讓我的情緒沒有休息的一天，除了可以療癒自己之外，我也可以讓來聽我唱歌的人，可能可以從中得到一些抒發。」

她也鼓勵大家可以找到自己的方法去面對難關，因為總有一天會度過的。該集將於明（15日）晚間10點在台視新聞台播出。