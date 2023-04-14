各縣市受損情形方面，以南投縣損失1億1,948萬元（占34％）、嘉義縣損失1億795萬元（占30％）、雲林縣損失8,007萬元（占23％）、高雄市損失2,456萬元（占7％）及金門縣損失1,166萬元（占3％）較嚴重。
農委會指出，估計損失金額3億3,765萬元，農作物被害面積6,230公頃，損害程度28％，換算無收穫面積1,730公頃，受損作物主要為茶，損失金額1億9,265萬元，其次為竹筍、小麥、梅及其他特作（咖啡、愛玉）等。
農委會14日發布2至3月乾旱農業災情報告，受2至3月乾旱影響，造成農業災情，經農糧署、林務局彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至4月14日17時止），農業產物估計損失計3億5,420萬元。
各縣市受損情形方面，以南投縣損失1億1,948萬元（占34％）、嘉義縣損失1億795萬元（占30％）、雲林縣損失8,007萬元（占23％）、高雄市損失2,456萬元（占7％）及金門縣損失1,166萬元（占3％）較嚴重。
農委會指出，估計損失金額3億3,765萬元，農作物被害面積6,230公頃，損害程度28％，換算無收穫面積1,730公頃，受損作物主要為茶，損失金額1億9,265萬元，其次為竹筍、小麥、梅及其他特作（咖啡、愛玉）等。
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