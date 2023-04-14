中國大陸商務部日前宣布，台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。根據大陸商務部公告指出，台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，上述申請人提出申請時涉及2455項產品。前民進黨立委郭正亮表示，這次對台2455項產品進行貿易壁壘調查，聽到都快昏倒了，因為以前從來沒有看過。

郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，貿易壁壘是WTO的東西，只是過去我們吃定大陸，認為大陸不會把相關的案件送到WTO去審查。而這裡面最嚴重的是農產品，農產品沒對大陸開放的項目高達36.7%，中國大陸現在有意見了，會認為大陸為何開放台灣進口，台灣卻不開放大陸進口。

郭正亮指出，中國大陸提出這個問題，事實上，這是WTO的問題，不是ECFA的問題，不過兩者仍有嚴重重疊，沒有處理好， ECFA 有可能會被掏空。

郭正亮認為，中國大陸現在是照章辦事，也不讓台灣了，公事公辦，法律怎麼訂就怎麼做。所以經濟部長王美花要好好跟大陸解釋，為何不讓大陸進口，這才是問題。王美花可以跟對方討論要讓什麼，或是逐項討論，但這就累了。

郭正亮表示，經濟部真的要好好面對，好好跟對岸談，因為貿易壁壘調查，在WTO是非常正常的議題，只是這次突然達2455項，聽到都快昏倒了，因為以前從來沒有看過。