台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》本周六（15日）播出最新一集，韓國人氣女團（G）I-DLE的舒華、視網膜、熊爸擔任「紅白達人秀」的評審，邀請身懷絕技的狗狗們表演。舒華在海內外皆有超高人氣，當她一到現場，陶晶瑩便大讚舒華本人好漂亮，美到讓她起雞皮疙瘩，並笑說：「平常在直播時就是個鄰家女孩，現在簡直是女神走過來。」

舒華來到節目中，和陶晶瑩大聊養狗經，她曾表示自己養了5隻狗，其中最常在鏡頭出現的兩隻貴賓犬，名為「Haku」及「Mata」，並在節目上透露，其實還有養一隻柴犬，但是很有個性，經常是呼喚了柴犬的名字，但狗狗卻不理睬主人。陶晶瑩就像找到知音一樣，直問：「養柴犬是不是就像養了個寂寞？」舒華笑說：「對，但有貴賓陪我」讓家中也養柴犬的陶晶瑩相當有感：「對！人家說柴犬是偽貓。」

舒華看著每組表演的狗狗十分入神，並與狗狗們互動，她也在節目中嘗試丟飛盤讓狗狗接，並笑著說Mata也會這項才藝。陶晶瑩接著邀請舒華，讓牧羊犬示範一秒躺入懷中，讓舒華又驚又喜表示：「可以嗎？我今天好好運！」當天才藝表演的飼主和狗狗，都有一份實習生親手做的鮮食餐盒享用。

舒華透露因為平常工作很忙，沒太多時間可以自己準備寵物鮮食，但還是會買一些寵物蛋糕、麵包、零食給寵物吃，言談間有滿滿對寵物的愛，她表示：「只要看到牠們吃的很香、很開心，我也會感到很幸福，因為我是牠們的媽媽，就想要給牠們最好的，當然如果有機會的話，也會想要帶Haku跟Mata來體驗看看，節目中的寵物美容或寵物膳食。」