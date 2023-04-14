桃園青埔領航北路，快慢車道間設置分隔島，常有快車道右轉與慢車道車輛擦撞事故，交通局將研議打除分隔島改善交通。（黃崇真提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青埔地區近年發展快速，高鐵交通便捷、新建案林立，移入居民愈來愈多，交通狀況也受重視。青埔重要道路之一的領航北路，快慢車道間設置分隔島，因車流量大增，常有快車道右轉與慢車道車輛擦撞事故。桃園市交通局回應，將與養護工程處研議，針對重點路段打除分隔島，提升交通安全。

領航北路為青埔主要道路之一，幾乎包圍半個青埔特區，鄰接機捷、橫山書藝館、桃園陽光劇場、Xpark、華泰名品城、桃園置地廣場、環球購物中心、多處公園與學校等，行人和車流量都相當多。

市議員黃崇真表示，青埔人口快速成長，假日人車潮眾多，交通狀況已是居民最關心議題之一，領航北路現為雙向各2線快車道與1線慢車道，現場設置快慢車分隔島，已無法因應現今車流，發生多次車輛從快車道右轉，與慢車道車輛擦撞的事故。

黃崇真邀集相關單位會勘，建議市府研議打除分隔島，可多1線道增加交通流量，人行道也有望加寬，並畫設停車格、避車彎或自行車道等措施，不僅對路邊商家友善，也造福行人與自行車族，雖後續可能造成車流交織問題，也建議可透過科技執法遏止。

交通局回應，會勘後決議將與養工處協調，朝打除領航北路快慢車分隔島方向研擬，預計處理領航北路與高鐵南路二段口至青昇路口，全長約2.7公里，不過不會每個路段都改，將針對事故頻繁、車流量大的重點路段處理，並研議畫設偏心左轉道增加行車順暢，將朝此方向努力，提升交通順暢與安全程度。