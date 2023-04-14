漲價了！電子商務平台「蝦皮購物」今（14）日發出公告，從5月1日起調漲非商城商品的「成交手續費」，此筆款項由賣家支付，計算方式分為促銷檔期、非促銷檔期兩種，另外，賣家還得支付「金流服務費」，並不得藉此和買家收取額外費用。消息一出，讓許多賣家覺得無法接受，到蝦皮臉書粉專留言痛批，「超扯，怎麼不直接派員工去搶銀行比較快」。

蝦皮購物今日發布出最新公告，宣布今年5月1日0時開始，於蝦皮購物非商城賣場成立的訂單將由賣家支付「成交手續費」，非促銷檔期的計算方式為「單件商品售出金額×數量×5.5％ 」；促銷檔期則是「單件商品售出金額×數量×6.5％」，若賣家參與長期或短期超商免運、蝦幣回饋，仍以非促銷檔期的費率計算。

除了成交手續費外，還有「金流服務費」，公告指出，買家付款產生的信用卡、銀行轉帳、蝦皮錢包、貨到付款、街口支付之金流服務費，全數都要由賣家負擔，計算方式為「買家訂單金額×2％」，而商品的金額應該包括金流服務費，賣家不可以藉此和買家收取額外費用。

有網友不滿手續費調漲，湧入蝦皮的臉書粉專留言。（圖／翻攝自FB 蝦皮購物 (Shopee)）

消息曝光後，惹怒一票買家，許多人湧入蝦皮臉書粉專留言狂罵，「超扯，怎麼不直接派員工去搶銀行比較快」、「超離譜的！這抽趴直接比連鎖實體店面上架費還貴」、「手續費也漲得太誇張了吧」、「各位有建議什麼好平台嗎？ 大家一起跳過去比較實在」、「一天到晚當機，開個頁面無限轉圈圈，漲手續費又沒看到任何功能升級」、「真的把私人賣家當提款機捏，應該給提出這個想法的人加薪」。

對此，蝦皮購物官方也作出回應，「致力提升台灣電商市場整體發展，積極推出多元服務與不斷創新的功能，近期除了開放更多賣家數據之外，亦將持續優化商品上架及出貨功能，提升賣家管理與運營的便利度，進一步創造更優異的業績。而蝦皮購物的手續費調整將能更好地支持電商平台發展，我們未來將持續為買賣家用戶投注更多營運與行銷資源」。