經濟部表示，經部轄下國營事業與人民生活息息相關，因此經濟部長王美花特別敦請陳昭義先生回任經濟部國營事業委員會副主任委員，借重其經驗協助國營事業綜合經營。而台灣糖業股份有限公司董事長，行政院陳院長也已核定由楊明州先生接任。