證交所表示，廷鑫接獲金管會函文要求於期限內洽請會計師重新查核並重新公告申報去（111）年財報，經查符合證交所重訊相關處理程序規定，惟廷鑫公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知廷鑫嗣後應確實依規定辦理。