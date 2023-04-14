中小信保基金表示，魏明谷董事長是大葉大學事業經濟研究所碩士，曾任彰化縣議會第13、14屆議員、立法院第5、6、8屆立法委員、彰化縣第17屆縣長、台灣自來水公司董事長及國策顧問，學經歷完整，非常具有管理經驗。