如果是妳會答應嗎？一名媳婦發文表示，婆婆近日突然拿出一包6千元的紅包，希望她能在朋友到家作客時，表現出「百依百順」的模樣，展現婆婆的家庭地位，對於這番要求讓她十分為難，因此詢問網友們「會願意打一下工，賺賺外快嗎？」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，婆婆拿了一包6千元的紅包給媳婦，並與媳婦商量，表明希望隔天朋友到家來作客時，媳婦可以讓她「威風一下」。

原PO透露，內容約為婆婆友人抵達家中的2小時，婆婆要求添茶、上水果時，媳婦要回應「是的、媽媽、遵命」等，用意就想在朋友面前展現對媳婦「呼之即來，揮之即去」的地位，面對婆婆這番要求，原PO發文詢問網友們「媳婦們會願意打一下工，賺賺外快嗎？」。

貼文曝光後引熱議，網友紛紛留言表示「直接回：不可能，拿那6000可能要被說1輩子吧！」、「不會，會這樣說的婆婆，我覺得他們本身就有問題」、「不會，這樣每次好友來都會遭受如此對待」、「不願意，除了這些一定還會有臨時添加的戲碼要出演」、「還遵命咧！ 做人要有骨氣 免得被婆家瞧不起」。

不過也有網友表示，「可以啦！二小時賺6000，雙贏局面何樂不為」、「沒問題，用不著跟錢過不去，也可以在婆婆朋友那獲得好名聲，日後跟婆婆鬧翻，外人一定會說是婆婆的錯，有這麼好的媳婦還不懂得珍惜！」、「平時如果婆婆對我好的話，有沒有六千塊我都會給她面子。平時如果婆媳關係不好的話，六萬六十萬也休想，做夢」、「平常相處不錯的話，能願意配合演出，若是相反的，錢照收，戲就會脫序演出了」。