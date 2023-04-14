議員陳宥丞則以最近有名的電視劇「黑暗榮耀」諧音，直指北市府在蔣萬安上任後有三件「黑暗不榮耀」的事物。（張鎧乙攝）

議員林珍羽質疑，市府發言人嗆聲民眾黨議員們「干預人事、困擾公務人員」，並以此要求蔣萬安道歉。（張鎧乙攝）

台北市長蔣萬安14日下午繼續進入議會，接受議員在施政報告後質詢。而在倒數第二個質詢組，蔣萬安也遭遇前市長柯文哲的子弟兵、民眾黨議會黨團質詢組。雙方也針對市政議題頻頻交鋒，也數度發生議員與蔣萬安互相搶話的言語衝突，其中議員林珍羽更是在發言時間結束後，飆罵了超過一分鐘才結束發言。

民眾黨議員張志豪在質詢時指出，台北市內有3613個瓦斯逆止閥在路面鋪設時被忽略，因此被埋沒在地底下，屆時若發生瓦斯外洩意外時，恐怕將引發民眾生命安全威脅，不過市府方面卻表示要花3年才有辦法檢討並改善完成。對此蔣萬安也認為3年時間太長，會責成副市長李四川成立跨局處小組討論，並在2年內檢討改善完成。

議員陳宥丞則以最近有名的電視劇「黑暗榮耀」諧音，直指北市府在蔣萬安上任後有三件「黑暗不榮耀」的事物，分別為交通黑暗、治安黑影、政策黑箱。其中交通黑暗部分，陳宥丞指出蔣萬安上任至今A1等級的交通意外多達28件，創歷年來新高；治安黑影部分，陳宥丞則點出內湖光天化日500萬搶劫案，以及嫌犯連開15槍，慢跑民眾腿部遭射傷；至於政策黑箱，陳宥丞責批評蔣市府針對松湖變電所建照通過，並未告知任何議會及港湖區民眾。

議員黃瀞瑩則針對社會住宅議題進行質詢，黃瀞瑩質疑，蔣萬安對外表示要朝8年50000戶的目標繼續前進，不過現階段卻僅承接前市長柯文哲，不過至今皆無新的社宅興建規劃。對此蔣萬安則回應，會盡最大努力找尋興建地點，也會透過都市更新等多元管道，盡全力朝8年50000戶的目標前進。

議員林珍羽則質疑，今年1月市府發言人嗆聲前市長黃珊珊與民眾黨議員們「干預人事、困擾公務人員」，並要求蔣萬安道歉。對此蔣萬安並未道歉，僅表示回應若不周延，願意深刻檢討。林珍羽則繼續針對蔣市府上任後，隨即使用統籌分配款進行追加減預算，質疑往年市府團隊都沒有這樣做，質疑蔣市府「拿了不該拿了錢」，直至發言時間結束，林珍羽仍飆罵了超過一分鐘才結束發言。