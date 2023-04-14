法務部檢察官人事審議委員會14日開會決議推薦法務部常次林錦村、行政執行署長林慶宗12人，供法務部長蔡清祥圈選遴派檢察長，法務部將在21日公布這波檢察首長調動名單。外界盛傳及國民黨立委游毓蘭爆料，號稱「天下第一檢」的台北地檢署檢察長林邦樑將被調職。法界預料，若林邦樑被調職，法務部常次林錦村將是最有可能接任的人選。

檢審會今決議通過的12名檢察長遴派入圍人選中，有8人擔任過地檢署發言人或襄閱主任檢察官，其中林錦村、王文德、陳佳秀、周士榆4人曾擔任過北檢襄閱主任檢察官，另顏迺偉、曾昭愷、林漢強、謝謂誠4人則分別擔任士林、台南、彰化、台中地檢署發言人或襄閱主任，顏迺偉當時的士林地檢署檢察長，就是法務部長蔡清祥。

法界人士說，若北檢檢察長林邦樑確定被調職，以法務部常次林錦村最有機會接任北檢，因過去曾有法務部常次顏大和接掌北檢檢察長的前例可循，加上過去林邦樑升任台灣高檢署檢察官，留下的北檢襄閱主任檢察官職缺，就是林錦村接任，因此預料林錦村接掌北檢機會很高。

另法界人士認為，現任台南地檢署檢察長葉淑文，因任職南檢逾3年，加上有意照料年邁父親，葉調動的機率亦高，接任的人選中不排除由現職中南部地區的檢察長接任外，亦有可能由目前司法院政風處長的曾昭愷接掌，主要是曾昭愷長期在台南地檢署、台南高分檢擔任檢察官工作，對台南地區檢察業務相當熟稔。

至於汪南均、吳慧蘭、柯宜汾、陳佳秀4人都曾任北檢檢察官，4人將爭取為數不多的女性檢察首長名額。

此外，目前是連江地檢署檢察長黃元冠，為司法官37期，是法務部去年首派的檢察長，因此司法官38期的林漢強、謝謂誠及39期周士榆，將爭取今年的首派檢察長，預料蔡清祥將從中挑選接任連江地檢署檢察長。