欣桃天然氣公司前董事長孫玦新曾任國防部常務次長，在欣桃任內遭控與邱姓總經理自己發自己獎金，還多發公關費用。桃園地院將孫玦新依背信罪判處有期徒刑4年，未扣案736萬餘元發還被害人。

桃園地院審理，邱男是欣桃的常務董事兼總經理，而孫玦新在2013年至2018年間由退輔會派任，2人為公司商業負責人。邱明知道公司章程明定董事、董事長報酬授權董事會議依同業通常水準支給議定。欣桃也有明確規定績效將金發給辦法僅有職員、職工、工友，並沒授權董事長、總經理自行增加報酬的決議。

此外依照退輔會規定，孫玦新每月領取薪資不得超過退輔會主委薪資。超過需要解繳退輔會安置基金。邱、孫為了增加所得，因此指示郭、宋配合，以公關費用為由，給自己公關費。此外也在獎金、慰問金部分，自己批給自己領取獎金。

邱男坦承犯行，孫、郭、宋雖然承認客觀事實，但否認犯罪。孫玦新說，自己是公司員工，都是按照公司慣例，公關費也是作為公關使用。其辯護人也稱，沒辦法證明孫玦新沒用在公關上。郭女則說，她任職欣桃開始，公司獎金就是這樣發放，此外她權限也被邱、宋架空，雖然有反應過問題，但也是被邱說照公司慣例。宋也說，是按照邱指示，另外都是係根據上級指示及公司慣例辦理。

法院認為，孫雖然稱有公關使用，但是用途、時間、地點、方式、對象，都提不出具體事證。此外公司規定獎金發放方式明確。另郭、宋都有會計背景，屬於專業人士，理應知道若非與公司業務有關，都不得列報為交際費用，但她們還是在傳票用印，顯見對於邱、孫取得款項，已經得知並決意而為。

桃園地院依背信罪邱判處有期徒刑2年、緩刑5年，須向公庫繳交100萬，未扣案犯罪所得393萬餘元發還被害人。孫玦新有期徒刑4年，未扣案736萬餘元發還被害人。郭女1年10月、宋女1年8月，可上訴。