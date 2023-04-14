中國國務委員兼外長秦剛今與訪中的德國外長貝爾伯克會談後舉行聯合記者會，秦剛強調中德兩國要合作，不要對抗，兩國交往應該要獨立自主。並重申台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。

秦剛說：「發展好雙邊關係，關鍵在於開展全方位交流，增進戰略互信，避免戰略誤判。我認為中德是獨立國家，相互認知和交往，也應是獨立自主的，中德是夥伴，不是對手，德方制訂涉華戰略文件時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。」

秦剛說，經貿合作是中德關係的壓艙石，只要雙方保持開放，就毋須擔心存在依賴問題，人為對正常的經貿合作煞車，會得不償失。

在台灣問題上，他重申中國領土一寸都不能少，將堅定捍衛國家主權和領土完整。貝爾伯克則指出，德國一直關注台海緊張局勢，衝突必須和平解決，歐洲不能夠接受單方面武力改變現狀。