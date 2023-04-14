全球消費性電子景氣一路向下，伺服器、車用今年以來雜音也越來越大，不過光寶總經理邱森彬在2月下旬法說會時仍預期，在雲端電源、車用與AIoT帶動下，即使上半年營收比去年同期衰退，在下半年傳統旺季帶動下，光寶今年營收仍會比去年成長。

不過，邱森彬14日坦承，第一季不論是資通訊產品、消費性產品、伺服器、雲端還是充電樁，全部都比原先預期的狀況還要更差，尤其是筆電電源，客戶訂單簡直是斷崖式下滑，白牌伺服器與品牌伺服器電源的客戶也明顯下修訂單、調整庫存，連各界看好會受惠於美國基建法案而高度成長的充電樁，第一季營運也受到美國民營充電站客戶策略性放緩採購進度的影響，僅有網通、AIoT產品能夠與原先預估差不多。

而在第二季方面，邱森彬表示，光寶第二季營收也是不如原先內部預估值，只是與差距比第一季縮小。他指出，就目前來看筆電第二季需求還是很弱，但是在工作天數回復正常下，筆電電源的訂單比第一季略好，消費性產品客戶訂單在第二季持續疲軟，至於雜音最大的伺服器方面，他則表示，品牌伺服器業者的訂單仍處於調整期，然而，光寶白牌伺服器電源、高階交換器電源打入新客戶，第二季有機會比第一季成長，並帶動整體雲端電源第二季訂單比第一季增加。

也因為第一季、第二季營收都與原先內部預估都有差異，邱森彬下修今年光寶營收預估，由原本比去年成長、降為與去年持平，充電樁成長性也在客戶策略性延後採購與美國達拉斯廠進度不如預期下而下修。

邱森彬也公布光寶的十年發展戰略，光寶將以能源為主要戰略，以光、電、智慧、互聯為核心科技，聚焦轉能、節能、控能、儲能應用場景，打造「Internet of Energy」，從產品來說，三大主軸包括潔淨交通、綠色資料中心與智慧基礎建設，涵蓋快充與慢充電動車充電樁、驅動器、高整合度車用電子、資料中心電源與液冷解決方案、邊緣伺服器、微電網與儲能解決方案等。