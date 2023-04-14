萬海航運（2615）13,100TEU新造船「明春輪」今（14）日假南韓三星重工巨濟船廠舉行命名典禮暨公益捐贈活動。明春輪預計4月下旬竣工交船，屆時將投入亞洲－北美東岸航線營運。

萬海分別在2021、2022年與南韓三星重工船廠簽訂共13艘13,100TEU級船舶，目前已交付三艘投入營運，明春輪為系列船舶第四艘。

為實現萬海「環境保護、永續經營」的經營理念，新船採用多項環保節能設計，採用新型主機，配備全平衡扭曲球型舵、螺槳前的預旋流裝置，有助於航行中減少阻力，節能省油，且符合EEDI phase III最高標準，減少碳排放，迎合綠色航運趨勢。

在航行安全上，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，強化船舶安全管理。

萬海致力提升貨櫃運送服務品質，也注重人本關懷，本次新船命名結合公益，捐贈所需物資給船廠當地服務弱勢兒童的社福單位－聖勞育兒院，為當地盡一份心力。