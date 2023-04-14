ESG當道，亞果遊艇集團結合在地、環保、再生、以及循環等4大概念，以「永續循環經濟」的新模式，在澎湖青灣打造亞果島（ARGO Island），將18公頃閒置土地，華麗轉身為座落38間獨具特色、獨步全球的遊艇會度假島嶼開發案。

亞果遊艇14日表示，為了與世界接軌，亞果特別引進國外常見、台灣首次採用的國際競圖方式，評選度假村設計，以「永續循環，綠色經濟」為核心理念，吸引了各國包含日本、美國、加拿大、香港、波蘭等國際80組作品參賽，最終評選出17組優勝作品。

亞果遊艇集團14日舉行頒獎典禮暨設計發表會，澎湖縣長陳光復、波蘭駐台辦事處處長高則叡、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、以及5位國內外大師組成的評審團成員，都親自蒞臨頒獎典禮，見證這歷史的一刻。

亞果遊艇說，在14日的頒獎典禮暨設計發表會，國際競圖作品將從4月15日至4月26日，在亞果台北城市會所舉辦ARGO Island青灣Villa永續美學特展，首度向大眾公開決選作品。