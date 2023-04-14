新北市某國小今(14日)早驚傳遭人從水溝蓋入侵，轄區警方獲報後趕赴現場查看，發現36歲馬姓男子竟藏身在校園水溝蓋下；警方將馬男拉出水溝後，發現他疑似精神異常，面對警方詢問皆答非所問且神情有異，隨後便將他強制送醫。

據了解，這起事件發生在今日早8時許，當時學童都已進入校園準備上課，這時有名學童發現校園內一處水溝蓋有異樣，隨即通知師長前來查看，結果仔細一看竟發現裡面有個人影，嚇得趕緊報警。

警方獲報後立即派員趕赴現場，將藏身在水溝裡的馬男拉出，但馬男疑似精神異常，被發現時疑似在吃水溝裡的汙泥，且他面對警方的詢問皆非所問且神情舉止怪異，經救護人員及衛生局人員現場評估後，一同將馬男強制送醫。

據了解，警方研判馬男疑似是從校外爬水溝進入校園，先前在本月10日中午也曾翻牆潛入校園，當時立即被巡堂老師發現後請出校園，並由警方接手盤查，不料這次竟從水溝內爬入校園，然而馬男由於始終閉口不言，警方也無從調查動機，再加上神色有異，僅能強制送醫。

事發後校方準備豬腳麵線替學校師生壓壓驚，後續除不定期透過監視器或是巡邏方式注意校園狀況，針對發現的班級學生進行關心與輔導，另外也會在朝會時進行校安宣導，並於近期規畫全校學生進行校內突發事件演練，強化全校師生校園安全相關知能。

轄區警方表示，後續將在上放學交通尖峰時段，編排警力於校園門口周邊，實施守望、巡邏及交通整理等勤務，於前開時段外，將持續加強校園周邊巡邏，並注意尚未進入校園落單及在校園周遭徘徊之學童主動表達關懷及協助。

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