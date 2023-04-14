台北市長蔣萬安14日赴議會備詢，台北市議員陳政忠質詢時，邀北流董事長、執行長到議事廳備詢，但北市文化局長蔡詩萍突走上備詢台，讓陳政忠痛批蔡破壞議事倫理，對此，北市文化局表示，局長是為尊重議員及議會，才向副議長葉林傳口頭解釋北流兩長已到場備詢，對於議事規則絕對尊重。

陳政忠質詢台北流行音樂中心組織架構與人事費案，請北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫與相關人員上台備詢，蔡詩萍突然起身走到備詢台，向副議長葉林傳解釋，備詢基本都是首長，讓陳政忠則不滿直言，有誰叫你上來，連議會基本倫理都不懂，要求下周大會針對文化局長唐突破壞議事倫理，提出專案討論並譴責。

對於文化局長突上備詢台，引來議員不滿，文化局說明，議員今日會議前已先行通知文化局，要求北流董事長及執行長到場備詢，文化局也依照議員要求，通知北流兩長提早抵達議場備詢。

文化局也說，因董事長及執行長在議事廳外等待，為尊重議員及議會，局長才特別向副議長葉林傳口頭解釋北流兩長已到場備詢，對造成議員不快，並強調絕對尊重議員及議事規則，局長也於會後向議員表達歉意。