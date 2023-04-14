今年82歲的許阿寶生於日據時代石門老梅山區窮苦農家，她一生充滿坎坷和傳奇，「新生活促進會」協助彙整許阿寶的生命故事，並在三芝「馨窩」社區照顧關懷據點發表，感動了一票人，她的2名女兒特別到場鼓勵，抱著母親為她堅毅的精神感恩落淚。

生於日據時代石門老梅山區農家的許阿寶，從小就很聰慧貼心，會幫鄰家長輩按頸紓壓頭痛，也會幫臥床的阿公餵飯，長輩有時會給她一些零用錢，她都存下來，有次母親氣喘發作無錢就醫，阿寶趕緊拿出零用金跑到老梅街上買藥，將母親從鬼門關救了回來。

然而生在窮苦農家，許阿寶差點就成童養媳，後11歲才爭取到讀書的機會，許阿寶非常珍惜，放學後幫忙做完家事再溫習功課，當時家裡沒電，就藉著月光讀書寫字；求學期間，即使颳風下雨，一日也不肯休息，有次放學途中因天雨溪水暴漲，渡溪時不慎遭洪水沖走，幸好被住在附近的阿伯發現而救回一命。

許阿寶長大後嫁給暗戀她多年的陳先生，2人育有8名子女，雖然兩人恩愛多年，但先生卻在55歲即過世，當時家中最年幼得孩子還在喝奶階段，讓許阿寶一度喪志，經某位師父開導，到十八王公廟前販售金紙，因待人親切，生意特好，卻又遭同業忌妒威脅而放棄，轉到工廠幫人洗衣煮飯，以奉養婆婆、拉拔子女。

許阿寶晚年篤信宗教，還到松年大學、馨窩據點等學習成長，以正向樂觀與充滿感恩的心回顧一生；促進會將她的生命故事編輯成51頁，不僅有當年部分影像，還有阿寶親筆寫下的幾十首台語詩，以及她手繪的蟲魚鳥獸粉彩畫。

許阿寶2名女兒到場聆聽母親的故事，只知母親扶持一家非常辛勞，對於母親童年的遭遇和坎坷卻不甚清楚，在聆聽後不覺熱淚盈眶，抱著母親又哭又笑，也感謝促進會舉辦這場「道愛與道謝感恩party」。