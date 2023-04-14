耀穎光電為半導體光學整合元件製造商，為因應5G產業加速發展所帶來的市場需求，已於109年通過第一件中小企業加速投資行動方案，並在同年連續獲得國家磐石獎及小巨人獎兩項國家級中小企業桂冠。此次配合技術開發成果及業務擴增，也再次響應政府投資臺灣的政策，公司再度申請第二案，規劃增聘本國員工28人，投入逾3億元在既有桃園蘆竹廠區擴充光學元件及12吋晶圓級半導體光學鍍膜製程設備，用以生產多光譜晶片，高階攝相機所用光學元件及提供客製化鍍膜服務。預期投資完成後可增加產品多樣性及競爭力，實現產業升級。

禾一發專注於素食食品製造，產品類別包含飲品原料、素食醬料及素香鬆等，結合臺灣在地農產品，發展具地方特色且無添加的產品，行銷美、加等國際市場。為強化產品附加價值及市場競爭力，公司將擴大招聘本國員工數人，投資逾1億元在臺中市興建新廠。除將原有設備提升為智慧化產線之外，因應減碳趨勢，公司亦將設置太陽能發電系統及節能低碳排設備。預期新廠完成後可優化產品製程，將更多樣且兼具品質、美味的台灣好滋味推廣到全球各地。

隆順綠能科技主要營運模式係將舊衣、廢紡纖維及廢塑料等難以處理、不易去化之廢棄物以專利技術予以燃料化，將回收事業廢棄物轉製為具高能源緻密度、符合國際及歐盟標準之固體再生燃料，取代燃煤等傳統化石燃料，合作廠商包含永豐餘等知名企業。為滿足市場需求，公司將招募134名本國員工，投資逾9億元在高雄和發工業區新設廠房增設八條生產線，擴大處理量能。廠房規劃使用綠電、智慧能源管理及符合綠建築標章，創造營業佳績同時，落實企業責任。預期投資完成後有助減少碳排放、增加廢棄物去化管道、貢獻再生能源及資源循環。

嘉園股份有限公司隸屬聯嘉光電集團，以母集團在全球生產架構模式累積的營運經驗為基石，提供智慧型倉儲物流中心建設及智慧物流支援服務。本次公司以營運總部為主軸，計劃僱用15名本國員工，投資逾11億元，於苗栗竹南科學園區設立智慧化倉儲物流中心，提供及時且精確的物流服務，達到省力自動化、精準化、智慧化三大目標，強化全球運籌能力。此外，倉儲物流中心朝綠建築標準規劃，使用綠建材，保留植栽綠化面積。預期投資完成後，能有效提升公司實力，冀望成為帶動園區周邊倉儲物流產業轉型的推手。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,346家企業超過2兆500億元投資，預估創造14萬5,088個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有286家臺商投資約1兆1,729億元，創造8萬6,234個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有164家根留企業投資約4,649億元，創造2萬5,169個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引896家中小企業投資約4,121億元，帶來3萬3,685個本國就業機會，後續尚有十企業排隊待審。